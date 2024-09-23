RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Aslan Burcu (23 Eylül 2024 Pazartesi)

Kariyer gelirlerinizde beklentilerinizin karşılanmadığını düşündüğünüz bir gün olabilir Sevgili Aslanlar. Maddiyatla ilgili endişeli olabilirsiniz. Akşam saatlerinde ise moraliniz yerine geliyor. Kazançlarınızda olumlu gelişmeler olabilir. Venüs ise Akrep Burcuna geçerek, ev hayatınızda sorunları kaldırmak için çalışıyor olacak. Yeni bir ev satın alabilir, kiralayabilirsiniz. Ebeveynlerle ilgili olumlu gelişmeler var.

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