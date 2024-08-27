RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Aslan Burcu (27 Ağustos 2024 Salı)

Öğle saatlerine kadar maddi konularda sorunlar veya dostlarınızla anlaşmazlıklar yaşıyor olabilirsiniz Sevgili Aslanlar. Öğleden sonra ise aradığınız maddi kaynağa kavuşmak için mucize gibi gelişmeler yaşayabilirsiniz. 3 gün boyunca etkili olacak bu süreçte, zam, terfi gibi durumlar söz konusu olabilir. Yeni bir iş bulabilirsiniz. Beraberliklerinizle ilgili şaşırtıcı gelişmeler sizi mutlu edecek. Aniden bir ilişkiye başlamanız mümkün.

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