Aslan Burcu (27 Eylül 2024 Cuma)
Burcunuza 01:47 itibarıyla geçen Ay ile tüm ışıkları üzerinizde hissedebilirsiniz Sevgili Aslanlar. Sizin zamanınız başlıyor. Daha çok ön planda olacaksınız. Dikkatli olmanız gereken zamanlar ise sabah ile öğle saatleri arasında görünüyor. Ailede gerginlik yaratacak tutumlardan kaçınmalısınız. Öğleden sonra ise bu hava dağılıyor. Eğitim hayatında atacağınız adımlar ileride olumlu sonuçlar getirecektir. Yurtdışı ve hukuki süreçler için de oldukça güzel zamanlar.
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