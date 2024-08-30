Aslan Burcu (30 Ağustos 2024 Cuma)
Bayram gününe yakışır bir gün sizinle Sevgili Aslanlar. Burcunuzda retro hareketini sürdüren Merkür artık düz hareketine başladı. Kendinizi daha iyi ifade edeceksiniz. Yanlış anlaşılmalara son. 18:14 ile 20:10 arası boşlukta bulunan Ay, isteklerinizi gerçekleştirirken karşınıza engeller çıkarıyor olabilir. Gizli bir el işlerinizi bloke ettiğini düşünebilirsiniz. Ardından burcunuza geçen Ay, sahneye çıkmanın vaktinin geldiğini söylüyor. Asıl güzel haber; Venüs-Plüton olumlu açısı 5 gün boyunca yeni bir ilişkiye imkan tanıyor olacak. Kazançlı anlaşmalar yolda. Yeni bir araç satın alabilirsiniz.
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