Aslan Burcu (4 Ağustos 2024 Pazar)
Günün Yorumu: Ağustos ayının tamamında etkisini hissedeceğimiz Merkür gerilemesi etkileri ve zorlu görünümlerden önce bugün yaşanacak Yeniay, mucizevi başlangıçlar yapmamıza olanak sağlayabilir. 14:12 de yaşanacak bu Yeniayın etkileri 15 gün boyunca etkili olacak. Doğru ve uzun vadeli, hayrımıza olacak gelişmeler için cesaretli olmamız yeterli. Bilgili ve uzmanı olduğumuz konularda yeteneklerimizi göstermeliyiz Aynı zamanda ünlü kişilerin gizli saklı konularının ifşa olmasından dolayı skandal dolu günler bekleyebiliriz. Yorumları, yükselen burca göre okumanızı önemle tavsiye ederim.
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Burcunuzda gerçekleşen Yeniay, tüm dikkatleri üzerinize çekip, parlamanızı sağlıyor Sevgili Aslanlar. Fiziksel görüntünüzde değişiklik yapmak için uygun günler. Dostlarınızın destekleriyle her alanda yenilenmiş, güçlenmiş bir Aslan Yükselen olmak sizi mutlu edecektir. Yurtdışı ile ilgili işler, vize, yüksek öğretim konularında seçimleriniz sizi bir üst seviyeye çıkarmaya yetecek nitelikte gelişmeler sunuyor.
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