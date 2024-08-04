Aslan Burcu (4 Ağustos 2024 Pazar)

Burcunuzda gerçekleşen Yeniay, tüm dikkatleri üzerinize çekip, parlamanızı sağlıyor Sevgili Aslanlar. Fiziksel görüntünüzde değişiklik yapmak için uygun günler. Dostlarınızın destekleriyle her alanda yenilenmiş, güçlenmiş bir Aslan Yükselen olmak sizi mutlu edecektir. Yurtdışı ile ilgili işler, vize, yüksek öğretim konularında seçimleriniz sizi bir üst seviyeye çıkarmaya yetecek nitelikte gelişmeler sunuyor.

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