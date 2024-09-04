Aslan Burcu (4 Eylül 2024 Çarşamba)
Başak Burcunda ilerleyen Ay, sabah saatlerinde iş hayatınızla ilgili güzel gelişmeler vaat ediyor Sevgili Aslanlar. Öğleden sonra ise özellikle maddi olarak yanılgılara, sömürülmeye, dolandırılmalara açık zamanlardasınız. Dikkat. Öte yandan, +-5 günlük bir süreçte yakın çevrenizden bazı insanların dedikodularına maruz kalabilir, kim dost, kim düşman anlayabilirsiniz. 19:12’de Terazi Burcuna geçen Ay, her konuda uzlaşı sağlamaya yardımcı olmaya geliyor.
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