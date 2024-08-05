Aslan Burcu (5 Ağustos 2024 Pazartesi)
Uzak ülkelere seyahatler, basın-yayın ve yüksek öğretimde olanlar için olumlu gelişmelerin yaşandığı bir gün Sevgili Aslanlar. Özgüven tazelemesi yaşıyor olacaksınız. Venüs gelirler evinize geçerek ay sonuna kadar, maddi olarak sizi destekliyor olacak. Ancak aynı alanda Merkür gerilemesi de başladığı için harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken bir süreç. Borç alıp-verme konusunda titiz davranmalısınız. Akşam saatleri ani gelişecek durumlar kariyerinizle ilgili olabilir. Çatışmalardan kaçınmalısınız.
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