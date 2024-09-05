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Aslan Burcu (5 Eylül 2024 Perşembe)

Mars Gezegeni, iç dünyanız, ruhsal alanınızda yolculuğuna başlıyor Sevgili Aslanlar. 4 Kasım 2024 tarihine kadar, ruhsal bir olgunlaşma yaşamanıza imkan tanıyacak. Gizli düşmanlıklara dikkat etmeniz gereken bir süreç. Aileyle ilgili gelişmeler gündeminizi meşgul edebilir. Bu süreçte spor yapmak, meditasyon, dua etmek iyi gelecek aktiviteler. Öte yandan, Ay, Terazi Burcunda ilişkilerle ilgili alınan güzel kararları gündeme getiriyor.

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