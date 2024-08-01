Balık Burcu (1 Ağustos 2024 Perşembe)
Günün Yorumu: Ağustos Ayının ilk gününden tüm okurlara merhaba. Güne erken başlayanlar için 05:00 ile 06:20 arası ay boşlukta ve sert etkiler altında olması sebebiyle, bugün sol tarafımızdan kalkmış gibi hissedebiliriz. Dert etmeyin. Sabah 06.21 den itibaren, Ay Yengeç Burcunda yolculuğuna başlıyor ve günümüzü güzelleştiriyor. Ailemizin önem kazandığı, milliyetçilik duygularımızın güçlendiği 2,5 günlük bir süreç bizimle beraber. Öğlen saatleri alacağımız haberler olumlu olacaktır. Tüm işlerimizi kolaylıkla bitirebiliriz. Yorumları, Yükselen Burcunuza göre okumanızı tavsiye ederim.
Ay, sabah 06:21 de dost burcunuz olan Yengeç’e geçerek artık hayattan keyif almanız gerektiğini size hatırlatıyor Sevgili Balıklar. Yatırımlarınız için, mantıklı, kararlar alabileceğiniz bir gün sizi bekliyor. Partnerinizin desteği sizinle beraber olacaktır. Çocuklarınız varsa sevindirici gelişmeler sizi mutlu etmeye yetecektir. Kalbi boş olanlar için yeni bir aşk ihtimali hiç de uzakta değil. Hobilerinize zaman ayırmalısınız.
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