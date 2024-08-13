RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Balık Burcu (13 Ağustos 2024 Salı)

Günün ilk yarısında, çocuklarınız veya sevgiliniz beklenmedik davranışlarda bulunabilirler. Yatırımlarınızda karar vermekte zorlanabilirsiniz Sevgili Balıklar. 12:00-13:00 saatleri arasında Ay boşluk enerjisiyle, girişimde bulunmamak iyi bir seçenek olabilir. Sonrasında, iş ortamınızda yanılgılara, yalan haberlere dikkat. Sağlık gündeminiz olabilir. İç sesinize güvenebilir, güçlü insanlardan destek görebilirsiniz.

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