Balık Burcu (13 Ağustos 2024 Salı)
Günün ilk yarısında, çocuklarınız veya sevgiliniz beklenmedik davranışlarda bulunabilirler. Yatırımlarınızda karar vermekte zorlanabilirsiniz Sevgili Balıklar. 12:00-13:00 saatleri arasında Ay boşluk enerjisiyle, girişimde bulunmamak iyi bir seçenek olabilir. Sonrasında, iş ortamınızda yanılgılara, yalan haberlere dikkat. Sağlık gündeminiz olabilir. İç sesinize güvenebilir, güçlü insanlardan destek görebilirsiniz.
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