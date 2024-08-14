Balık Burcu (14 Ağustos 2024 Çarşamba)
Ev hayatınız ve ailenizle ilgili alanlarınızda etkili olacak Jüpiter ve Mars kavuşumu bugün gerçekleşiyor Sevgili Balıklar. 10 gün boyunca etkili olacak bu görünümle, taşınmak isteyebilir, yeni bir ev satın almak isteyebilirsiniz. Aile büyüklerinizle ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Onların görüşlerine önem vermelisiniz. Bugün için, ev hayatınızda huzursuzluk yaratacak agresif tavırlara yer vermemeli, sakin kalmalısınız.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
instagram: astrolog.rabia.aykac
e-mail: astroloji@dunya.com