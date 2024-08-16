Balık Burcu (16 Ağustos 2024 Cuma)
Ev hayatınızda sakin kalmanın önemli olduğu bir gündesiniz Sevgili Balıklar. Önünüzdeki 10 gün boyunca aile hayatınızda çatışma yaşamamak için sakin kalmaya özen göstermelisiniz. Evden çıkmak, taşınmak gibi konular gündeme gelebilir. Bunun yanında evinizin güvenliğini de ihmal etmemelisiniz. Gün boyunca Oğlak Burcunda seyreden Ay, ikili ilişkilerinizde huzuru bulmanıza yardım edecek. Kariyerinizle ilgili küçük kazançlar söz konusu olabilir.
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