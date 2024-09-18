Balık Burcu (18 Eylül 2024 Çarşamba)
Burcunuzda gerçekleşen Ay Tutulması sizi yepyeni bir insan yapmaya çalışıyor Sevgili Balıklar. Hayat yolunda yükseldiğiniz, şansın artık yüzünüze güldüğünü hissettiğiniz bir süreç başlıyor. Yaratıcılığınızın üst seviyeye çıktığı bir dönemdesiniz. Fedakarlıklarınızın karşılığını alıyorsunuz. Düşmanlarınız veya rakiplerinize karşı üstünlük sağlayabilirsiniz. Belki de ilişkinizde mutlu değilsiniz. Bu durumda ise ilişkiyi bitirmek için girişimlerde bulunabilirsiniz.
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