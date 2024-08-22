Balık Burcu (22 Ağustos 2024 Perşembe)
Maddi kaynaklarınızla ilgili hareketli, zaman zaman heyecanlı bir gün sizinle Sevgili Balıklar. Sabah saatlerinde gelirlerinizi artırmak için yaptığınız girişimler, gelecek için size umut verebilir. Güneş, 17:55’ten itibaren 1 ay boyunca ikili ilişkiler veya ortaklıklar evinize geçeceğinden, tüm dikkatinizi bu konulara vermenizi istiyor. İlişkilerinizi yürütmek için çaba sarf etmeli ve emek vermelisiniz.
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