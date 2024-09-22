Balık Burcu (22 Eylül 2024 Pazar)
Boğa Burcunda seyrini sürdüren Ay, güzel haberler getirmek için adeta çabalıyor olacak Sevgili Balıklar. Aklınızdan geçenler gerçek olabilir. Hedeflerinizi uygulamaya geçebilirsiniz. 13:24’te ise İkizler Burcuna geçen Ay ile evinizde misafir ağırlamak isteyebilirsiniz. Aile fertleriyle iletişimin arttığı zamanlardasınız. 15 :43’te ise Terazi Burcuna geçen Güneş ile bir ay boyunca kredi, miras, kazançlar gündeminiz oluyor. Gizli saklı konular ilginizi çekebilir. Keyifli bir Pazar günü geçirmenizi dilerim.
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