RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Balık Burcu (23 Ağustos 2024 Cuma)

Gayrimenkulden gelen kazançlarınızda artış yaşanabilir Sevgili Balıklar. Aile büyüklerinin desteği kendinize güveninizi yerine getirecektir. Çalışma arkadaşlarınızla iletişimi artırmak, başarılı projeler üretmek için gerekli. İkili ilişkilerde aşırı eleştirel tavırlarınız huzuru sağlamanızı zorlaştırabilir. 15:44’ten itibaren Ay boşlukta ve işlerimizi bitirmemizi ve ilerlemeyi zorlaştırıyor.

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