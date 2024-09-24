Balık Burcu (24 Eylül 2024 Salı)
Aile ve yuva eviniz olan İkizler Burcunda ilerleyen Ay, anlaşma sağlamanın zor olduğu bir günde olduğunuzu söylüyor Sevgili Balıklar. Yanılgılara açık zamanlardasınız. Ev almak, satmak, kiralamak için uygun bir günde değilsiniz. Acele etmemelisiniz. 14:48 ile 17:50 arasında boşluk enerjisinde olan Ay ile, ev hayatınızda zorluklar, sorunlar yaşanabilir. Sabırlı olmalısınız. Ardından 17:50 de Yengeç Burcuna geçen Ay ile günün tüm olumsuzlukları dağılıyor. Hayattan daha fazla keyif almanızı sağlayacak zamanlar sizinle olacak. Yatırımlarınızdan gelirler gelmesi olası. Aşk kapınızı çalabilir.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
instagram: astrolog.rabia.aykac
e-mail: [email protected]