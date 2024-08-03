Balık Burcu (3 Ağustos 2024 Cumartesi)

Yapmanız gereken tüm işleri öğlene kadar bitirmenizi tavsiye ederim Sevgili Balıklar. Seyahat ve eğitimle ilgili konularınızda olumlu gelişmeler ve haberler sizi memnun edecek türden görünüyor. 13:32-14:09 saatleri arasında kendinizi sıkışmış, ilerleyemez hissedebilirsiniz. Sonraki saatlerde ise iş ortamınızda gerginliğe izin vermemelisiniz. Sakin kalmakta fayda var. Sağlık konusunda, kalp, tansiyon problemlerine dikkat.

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