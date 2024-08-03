Balık Burcu (3 Ağustos 2024 Cumartesi)
Günün Yorumu: Öğlen saatlerine kadar günün en verimli saatleri bizimle olacak. Ev, aile hayatımızda yaşayacağımız gelişmeler memnun edici olabilir. Yaratıcılığımıza ve hislerimize güvenmemiz gereken zamanlar 13:32-14:09 saatleri arasında kısa bir süre Ay boşlukta kaldıktan sonra Aslan Burcuna geçiş yapacak. Belirtilen saatler arasında işlerde yavaşlama ilerleyememe yaşanabilir. Öğleden sonra ise sert enerjiler devrede görünüyor. Ego çatışmaları, gergin ortamlar meydana gelebilir, sakin kalmakta fayda var. Yorumları, yükselen burcunuza göre okumanızı önemle tavsiye ederim.
Yapmanız gereken tüm işleri öğlene kadar bitirmenizi tavsiye ederim Sevgili Balıklar. Seyahat ve eğitimle ilgili konularınızda olumlu gelişmeler ve haberler sizi memnun edecek türden görünüyor. 13:32-14:09 saatleri arasında kendinizi sıkışmış, ilerleyemez hissedebilirsiniz. Sonraki saatlerde ise iş ortamınızda gerginliğe izin vermemelisiniz. Sakin kalmakta fayda var. Sağlık konusunda, kalp, tansiyon problemlerine dikkat.
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