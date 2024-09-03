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Balık Burcu (3 Eylül 2024 Salı)

Yeniay günündesiniz Sevgili Balıklar. 04:55’te gerçekleşen Yeniay ikili ilişkiler ve ortaklıklar evinizde gerçekleşiyor. Yeni bir ilişkiye başlamak için elverişli koşullar söz konusu. Ancak sorumluluklarınızı abartıp karşınıza çıkan fırsatları kaçırmaya meyilli olabilirsiniz. Bir ilişkiyi yürütecek kadar fedakarlık yapıp yapamayacağınızı kendinize sormalısınız. Sınırlarınızı kaldırmanızın zamanı gelmiş olabilir. Kazançlı anlaşmalar yapabilir, gelirlerinizi artırabilirsiniz.

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