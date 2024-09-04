Balık Burcu (4 Eylül 2024 Çarşamba)
Başak Burcunda ilerleyen Ay, sabah saatlerinde, bir ortaklık veya ilişki teklifi getirebilir Sevgili Balıklar. Öğleden sonra ise eş veya ortakla yanlış anlaşılmalara karşı temkinli olmanız gerekiyor. Bazı gerçekleri göremiyor olabilirsiniz. Öte yandan gelir kaynaklarınızda yeni kaynaklar bulmanız gerektiğini ve bazı sırları öğrenebileceğiniz. +-5 günlük bir süreçtesiniz. Korkularınızı yenmeniz gerekiyor. 19:12’de ise yeni gelir kaynakları için yeni fikirler, üretebilir kendinizi yeniden
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