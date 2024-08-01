Başak Burcu (1 Ağustos 2024 Perşembe)
Günün Yorumu: Ağustos Ayının ilk gününden tüm okurlara merhaba. Güne erken başlayanlar için 05:00 ile 06:20 arası ay boşlukta ve sert etkiler altında olması sebebiyle, bugün sol tarafımızdan kalkmış gibi hissedebiliriz. Dert etmeyin. Sabah 06.21 den itibaren, Ay Yengeç Burcunda yolculuğuna başlıyor ve günümüzü güzelleştiriyor. Ailemizin önem kazandığı, milliyetçilik duygularımızın güçlendiği 2,5 günlük bir süreç bizimle beraber. Öğlen saatleri alacağımız haberler olumlu olacaktır. Tüm işlerimizi kolaylıkla bitirebiliriz. Yorumları, Yükselen Burcunuza göre okumanızı tavsiye ederim.
Güne erken başlayanlar için huzursuz ve isteksiz bir enerji olsa da 06:21 den itibaren motivasyonunuz artıyor Sevgili Başaklar. Sosyalleşmenin zamanı artık geldi. Dostlarınızın desteğini alacağınız iki buçuk günlük bir süreç sizi bekliyor. Ay, gelecek planları yapmanız için sizi destekliyor olacak. Öğlen saatleri alacağınız haberler, hayallerinizi gerçekleştirmenizi sağlayabilir. Sadece bir adım atmanız yeterli.
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