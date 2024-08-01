Başak Burcu (1 Ağustos 2024 Perşembe)

Güne erken başlayanlar için huzursuz ve isteksiz bir enerji olsa da 06:21 den itibaren motivasyonunuz artıyor Sevgili Başaklar. Sosyalleşmenin zamanı artık geldi. Dostlarınızın desteğini alacağınız iki buçuk günlük bir süreç sizi bekliyor. Ay, gelecek planları yapmanız için sizi destekliyor olacak. Öğlen saatleri alacağınız haberler, hayallerinizi gerçekleştirmenizi sağlayabilir. Sadece bir adım atmanız yeterli.

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