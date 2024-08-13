RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Koç Koç
Boğa Boğa
İkizler İkizler
Yengeç Yengeç
Aslan Aslan
Başak Başak
Terazi Terazi
Akrep Akrep
Yay Yay
Oğlak Oğlak
Kova Kova
Balık Balık
Günün Yorumu Günün Yorumu
  1. Dünya Gazetesi
  2. Astroloji
  3. Başak Burcu (13 Ağustos 2024 Salı)
Takip Et

Başak Burcu (13 Ağustos 2024 Salı)

Günün ilk yarısı, beklenmedik haberler, stresli durumlara yol açabilir Sevgili Başaklar. Sakinliğinizi korumanız çok önemli. 12:00-13:00 saatleri arasında Ay, boşluk enerjisinde olduğundan görüşmeleriniz sonuçsuz kalabilir. Ardından, ev hayatınız, aileniz gündeminiz olmaya başlıyor. Aile fertleriyle fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Fikir ayrılıklarını tartışmaya çevirmemelisiniz. Kariyer fırsatlarını kaçırmamaya dikkat edin.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

instagram: astrolog.rabia.aykac
e-mail: astroloji@dunya.com