Başak Burcu (13 Ağustos 2024 Salı)
Günün ilk yarısı, beklenmedik haberler, stresli durumlara yol açabilir Sevgili Başaklar. Sakinliğinizi korumanız çok önemli. 12:00-13:00 saatleri arasında Ay, boşluk enerjisinde olduğundan görüşmeleriniz sonuçsuz kalabilir. Ardından, ev hayatınız, aileniz gündeminiz olmaya başlıyor. Aile fertleriyle fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Fikir ayrılıklarını tartışmaya çevirmemelisiniz. Kariyer fırsatlarını kaçırmamaya dikkat edin.
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