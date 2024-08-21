RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Koç Koç
Boğa Boğa
İkizler İkizler
Yengeç Yengeç
Aslan Aslan
Başak Başak
Terazi Terazi
Akrep Akrep
Yay Yay
Oğlak Oğlak
Kova Kova
Balık Balık
Günün Yorumu Günün Yorumu
  1. Dünya Gazetesi
  2. Astroloji
  3. Başak Burcu (21 Ağustos 2024 Çarşamba)
Takip Et

Başak Burcu (21 Ağustos 2024 Çarşamba)

Ağustos ayının zorlayıcı günlerinden birini daha yaşıyoruz Sevgili Başaklar. Ay, Balık Burcunda ilişkilerinizi testten geçiriyor olmanızı sağlayacak. İşiniz ve eşiniz arasındaki dengeyi korumak zorlayıcı olabilir. Evlilik, ortaklık bozulmaları yaşamamak ve orta yolu bulmak için akışta kalıp, sakin olmak sizin için daha faydalı görünüyor. Kariyer hayatınızda gerçekçi bir bakış açısı sağlamalı, pembe gözlükleri bir kenara bırakmalısınız. Akşam saatlerinde eşinizden küçük sürprizler gelebilir.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

instagram: astrolog.rabia.aykac
e-mail: astroloji@dunya.com