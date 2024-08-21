Başak Burcu (21 Ağustos 2024 Çarşamba)
Ağustos ayının zorlayıcı günlerinden birini daha yaşıyoruz Sevgili Başaklar. Ay, Balık Burcunda ilişkilerinizi testten geçiriyor olmanızı sağlayacak. İşiniz ve eşiniz arasındaki dengeyi korumak zorlayıcı olabilir. Evlilik, ortaklık bozulmaları yaşamamak ve orta yolu bulmak için akışta kalıp, sakin olmak sizin için daha faydalı görünüyor. Kariyer hayatınızda gerçekçi bir bakış açısı sağlamalı, pembe gözlükleri bir kenara bırakmalısınız. Akşam saatlerinde eşinizden küçük sürprizler gelebilir.
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