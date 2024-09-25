Başak Burcu (25 Eylül 2024)
Yengeç Burcunda yolculuğunu sürdüren Ay, hedeflerinizi, planlarınızı uygulamaya geçirmek için motivasyon dolu olmanızı sağlıyor Sevgili Başaklar. Ancak fazla özgüvenden dolayı dostlarınızla aranızın açılmasına izin vermemelisiniz. İkili ilişkilerde ne yöne gideceğinize dair karar almakta zorlanabilirsiniz. Gerçekleri görmek zor olabilir. Neyse ki ilişkinizde dönüşüm sağlayabilecek görüş netliğine sahip olabileceksiniz. Akşam saatlerinde ise olgun, sağduyulu kişilerle yapılacak görüşmeler geleceğe daha net bir şekilde bakmanızı sağlayabilir.
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