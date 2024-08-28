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Başak Burcu (28 Ağustos 2024 Çarşamba)

Sabah saatlerinde iş hayatınızda yaşanan kaos sinirlerinizi gerebilir Sevgili Başaklar. Sakin olmak, olayları derinlemesine araştırmak işinize yarabilir. 10:13-11:47 arasında Ay boşlukta olduğundan önemli işlerinizi bu saatlere denk getirmeyin. Ardından Yengeç Burcuna geçen Ay, sakinleşmenizi, yeni planlar yapmanızı sağlayacak. 5 gün boyunca etkili Venüs-Neptün zor açısı ise ilişkilerde gerçekleri görememenize, yanılmanıza neden olabilir. Kandırılmalara dikkatli olmanız gerek.

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