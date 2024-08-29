RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Başak Burcu (29 Ağustos 2024 Perşembe)

Dostlar ve idealler evinizde ilerleyen Ay, sosyalleşmenize olanak sağlıyor Sevgili Başaklar. Kariyer gelirlerinizde artış sağlamak veya yeni bir ortaklık kurmak için olumlu bir gündesiniz. İlişkilerde ciddi adımlar atılabilir. Öte yandan Terazi Burcuna geçen Venüs, gelirlerinizi artırmanız için 23 Eylül'e kadar size desteğini sunuyor olacak. Elinize geçen gelirde artış yaşanabilir. Güzellik için de bolca para harcayabilirsiniz. Yeteneklerinizi kullanmanız gereken bir süreç.

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