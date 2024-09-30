Başak Burcu (30 Eylül 2024 Pazartesi)
İkili ilişkilerinizde geleceğe yönelik olumlu kararlar almak için Mars ve Satürn Gezegenleri +-3 gün boyunca desteklerini sunuyor Sevgili Başaklar. Bir hayal veya hedefinizin gerçekleşmesi için gerekli destekleri bulabileceğiniz bir süreç. Kariyer gelirlerinizi artırmak için gerekli motivasyona sahip olacaksınız. Ay ise burcunuzda bugün de yolculuğuna devam ederek, tüm girişimlerinizde destek sağlıyor olacak.
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