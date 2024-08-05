RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Başak Burcu (5 Ağustos 2024 Pazartesi)

Ortak kazançlar, miras, kredi alanlarındaki olumlu gelişmeler sizi rahatlatabilir Sevgili Başaklar. Ancak işlerinizi büyük bir gizlilik içinde yürütmenizde fayda var. Venüs burcunuza geçerek, güzelleşme, ön plana çıkma, şans getirme konularında size yardıma geliyor. Aynı zamanda Merkür de burcunuzda geri hareketine başlıyor. Önceden alınmış kararları uygulamanız gerek. Yarım kalan meseleleri, lehinize çevirmek için uygun bir zaman. Akşam saatlerinde sakin kalmak size önemli avantaj sağlayabilir.

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