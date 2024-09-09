Başak Burcu (9 Eylül 2024 Pazartesi)
Burcunuza geçen Merkür, 26 Eylül 2024 tarihine kadar, her konuda kendinizi ifade etmekte oldukça destekleyici olacak. Sözleriniz ve eylemlerinizle etrafınızı etkileyebileceksiniz. Titiz ve planlı olmanın tüm gereklerini yerine getirmek isteyeceksiniz. Günün genel havasını yansıtan Ay, 20:26’ya kadar Akrep Burcunda, beklenmedik haberler alabileceğinizi söylüyor. Ardından Yay Burcuna geçişiyle evinizde konfor ve huzur bulmanız için 2,5 günlük bir süreç başlıyor.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
instagram: astrolog.rabia.aykac
e-mail: [email protected]