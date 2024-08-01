Boğa Burcu (1 Ağustos 2024 Perşembe)

Güne erken başlayanlar açısından saat 06:20 ye kadar maddi kaynaklarla ilgili endişeli ve yönsüz bir ruh hali etkin olabilir. 06:21 den sonra ise üçüncü evinize geçen Ay sayesinde iletişim trafiğinizin arttığı, güzel haberlerin geldiği bir gün sizi bekliyor Sevgili Boğalar. Öğlen saatleri anlaşma imzalamak, bir konuda fikir birliğine varmak için harika zamanlar. Yatırım yapmak konusunda hislerinize güvenmelisiniz.

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