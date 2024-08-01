Boğa Burcu (1 Ağustos 2024 Perşembe)
Günün Yorumu: Ağustos Ayının ilk gününden tüm okurlara merhaba. Güne erken başlayanlar için 05:00 ile 06:20 arası ay boşlukta ve sert etkiler altında olması sebebiyle, bugün sol tarafımızdan kalkmış gibi hissedebiliriz. Dert etmeyin. Sabah 06.21 den itibaren, Ay Yengeç Burcunda yolculuğuna başlıyor ve günümüzü güzelleştiriyor. Ailemizin önem kazandığı, milliyetçilik duygularımızın güçlendiği 2,5 günlük bir süreç bizimle beraber. Öğlen saatleri alacağımız haberler olumlu olacaktır. Tüm işlerimizi kolaylıkla bitirebiliriz. Yorumları, Yükselen Burcunuza göre okumanızı tavsiye ederim.
Güne erken başlayanlar açısından saat 06:20 ye kadar maddi kaynaklarla ilgili endişeli ve yönsüz bir ruh hali etkin olabilir. 06:21 den sonra ise üçüncü evinize geçen Ay sayesinde iletişim trafiğinizin arttığı, güzel haberlerin geldiği bir gün sizi bekliyor Sevgili Boğalar. Öğlen saatleri anlaşma imzalamak, bir konuda fikir birliğine varmak için harika zamanlar. Yatırım yapmak konusunda hislerinize güvenmelisiniz.
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