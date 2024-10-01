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Boğa Burcu (1 Ekim 2024 Salı)

Tüm hafta boyunca etkili, Su Burçlarında oluşan büyük üçgen açısı, hayaller ve hedeflerinizin gerçekleşebileceğini söylüyor Sevgili Boğalar. Ne düşündüğünüze dikkat edin, gerçek olabilir. Ay ise Başak Burcunda yolculuğuna devam ediyor. Sabah saatlerinde aşırı harcamalar yapmak zorunda kalabilirsiniz. Akşam saatlerinde ise hiç beklenmedik ilişki tekliflerine karşı iç sesinizin ne dediğine dikkat etmelisiniz.

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