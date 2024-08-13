RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Boğa Burcu (13 Ağustos 2024 Salı)

İkili ilişkilerde gergin bir sabaha uyanabilirsiniz Sevgili Boğalar. 12:00-13:00 saatleri arasında tüm işlerinizde ilerleme sağlamak Ay boşluk enerjisinden dolayı kolay olmayabilir. Ardından Yay burcuna geçen Ay, ortak kazançlar evinize geçerek gelirlerinize dikkat çekiyor olacak. Kariyerde, güçlü insanlardan destek bulacaksınız. Aşk hayatınız veya çocuklarınızla ilgili sizden saklanan sırları duyabilirsiniz.

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