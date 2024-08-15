RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Boğa Burcu (15 Ağustos 2024 Perşembe)

Merkür, geri hareketiyle Aslan Burcuna girerek Ev ve aile hayatınızda eksikleri tamamlamanızı istiyor Sevgili Boğalar. Aile büyükleriyle iletişiminizin artacağı bir dönem başlıyor. Saklanan aile sırlarını öğrenebilirsiniz. Gayrimenkul alım satımı için beklenen haberler gelebilir. Karar vermek için ay sonunu beklemeniz iyi olacaktır. 19:52-20:51 arası boşlukta olan Ay, işlerin ilerlemesinde sorunlar çıkartabilir. Ardından Oğlak Burcuna geçen Ay, iş için seyahat planlarını vaat ediyor.

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