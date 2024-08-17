Boğa Burcu (17 Ağustos 2024 Cumartesi)
Uzak yerler, yurt dışı bağlantılı işler ve seyahatler gündeminizde olmaya devam ediyor Sevgili Boğalar. Sabah saatleri, hukuki işler veya yüksek öğretim konularında başarıya işaret ediyor. Öğleden sonra alacağınız beklenmedik haberler sizi çok mutlu edebilir. Akşam saatlerinde ise özlem duyduğunuz dostlarınıza kavuşmak ve güzel vakit geçirmek mümkün görünüyor. Hedeflerinize ulaşmak için ilahi destekler sizinle.
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