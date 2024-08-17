RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Koç Koç
Boğa Boğa
İkizler İkizler
Yengeç Yengeç
Aslan Aslan
Başak Başak
Terazi Terazi
Akrep Akrep
Yay Yay
Oğlak Oğlak
Kova Kova
Balık Balık
Günün Yorumu Günün Yorumu
  1. Dünya Gazetesi
  2. Astroloji
  3. Boğa Burcu (17 Ağustos 2024 Cumartesi)
Takip Et

Boğa Burcu (17 Ağustos 2024 Cumartesi)

Uzak yerler, yurt dışı bağlantılı işler ve seyahatler gündeminizde olmaya devam ediyor Sevgili Boğalar. Sabah saatleri, hukuki işler veya yüksek öğretim konularında başarıya işaret ediyor. Öğleden sonra alacağınız beklenmedik haberler sizi çok mutlu edebilir. Akşam saatlerinde ise özlem duyduğunuz dostlarınıza kavuşmak ve güzel vakit geçirmek mümkün görünüyor. Hedeflerinize ulaşmak için ilahi destekler sizinle.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

instagram: astrolog.rabia.aykac
e-mail: astroloji@dunya.com