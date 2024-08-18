Boğa Burcu (18 Ağustos 2024 Pazar)
00:44 te Kova Burcuna geçen Ay, kariyer hayatınızı gözden geçirmenizi sağlayabilir Sevgili Boğalar. Statünüzü korumak için gece boyunca düşüncelere dalabilir, haksızlığa uğradığınızı düşünebilirsiniz. Öç alma, kinlenme gibi eylemlerden uzak durmalısınız. 3 gün geçerli Merkür ve Uranüs karesi, yaşam alanınızda değişiklikler, tamirat gibi konuları ertelemenizin daha faydalı olacağını söylüyor. Aile bireyleri ile tartışma enerjisi hakim durumda. İnatlaşmaktan kaçınmalısınız. Dolunay sürecine giriyorsunuz.
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