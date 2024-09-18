Boğa Burcu (18 Eylül 2024 Çarşamba)
Bugün gerçekleşen Ay tutulması, gelecek hedeflerinize yoğunlaşmanız gerektiğini gösteriyor Sevgili Boğalar. Hayaller veya ideallerinizin peşinden koşmanız gerekiyor. Zira yeterince şansa da sahip olacaksınız. Dostlarınızdan veya abla-abiden gelen önerileri, dikkate almanız çok önemli. Hayatınıza size şans getirecek insanlar girebilir. Organizasyonlara katılmak veya düzenlemek sizi bir üst seviyeye çıkaracaktır. Kariyer gelirlerinizde artışlar yaşanabilir.
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