Boğa Burcu (22 Eylül 2024 Pazar)
Burcunuzda seyrini sürdüren Ay, yapacağı güzel açılarla ilham dolu bir gün vaat ediyor Sevgili Boğalar. Bir organizasyona katılabilir, harika vakit geçirebilirsiniz. Hukuki işler veya sosyal medya için, yeni ve kararlı adımlar atabilirsiniz. 13:24’te İkizler Burcuna geçen Ay ile para harcama eğiliminde olacaksınız. Maddiyatla ilgili, yeni fikirler üretebilirsiniz. 15:43’te ise Güneş, Terazi Burcuna geçerek, çalışma ortamınızda, önümüzdeki bir ayı yoğun geçireceğinizi söylüyor. Keyifli bir Pazar geçirmenizi dilerim.
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