Boğa Burcu (26 Eylül 2024 Perşembe)
İletişim evinizde yolculuğunu sürdüren Ay, duygularınızı açıkça ifade etmekte size fayda sağlıyor Sevgili Boğalar. Akşam saatlerinde aklınıza gelen güzellikler başınıza gelebilir. İdeallerinizin peşinde koşabilirsiniz. Manevi destekler sizinle. Günün en önemli gelişmesi ise Merkür Gezegeni Terazi Burcunda yolculuğuna başlıyor. 13 Ekim 2024 tarihine kadar çalışma arkadaşlarınızla iletişim kurmakta zorluk çekmeyeceksiniz. Yeni projeler, sanatsal çalışmalar yapabilirsiniz.
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