RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Koç Koç
Boğa Boğa
İkizler İkizler
Yengeç Yengeç
Aslan Aslan
Başak Başak
Terazi Terazi
Akrep Akrep
Yay Yay
Oğlak Oğlak
Kova Kova
Balık Balık
Günün Yorumu Günün Yorumu
  1. Dünya Gazetesi
  2. Astroloji
  3. Boğa Burcu (26 Eylül 2024 Perşembe)
Takip Et

Boğa Burcu (26 Eylül 2024 Perşembe)

İletişim evinizde yolculuğunu sürdüren Ay, duygularınızı açıkça ifade etmekte size fayda sağlıyor Sevgili Boğalar. Akşam saatlerinde aklınıza gelen güzellikler başınıza gelebilir. İdeallerinizin peşinde koşabilirsiniz. Manevi destekler sizinle. Günün en önemli gelişmesi ise Merkür Gezegeni Terazi Burcunda yolculuğuna başlıyor. 13 Ekim 2024 tarihine kadar çalışma arkadaşlarınızla iletişim kurmakta zorluk çekmeyeceksiniz. Yeni projeler, sanatsal çalışmalar yapabilirsiniz.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

instagram: astrolog.rabia.aykac
e-mail: [email protected]