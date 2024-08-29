Boğa Burcu (29 Ağustos 2024 Perşembe)
Gün boyunca Yengeç Burcunda ilerleyen Ay, iletişim trafiğinizi artırıyor Sevgili Boğalar. Uzun soluklu, sağlam bir anlaşma imzalamak için mükemmel bir gün. Hayallerinize ulaşmanız ağır ama emin adımlarla mümkün görünüyor. Öte yandan Venüs Terazi Burcuna girerek 23 Eylül 'e kadar yeni iş imkanları getiriyor. Yeni çalışma arkadaşlarınızla anlaşmanız çok kolay olacak. Sağlıkta şifa bulmak mümkün görünüyor.
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