Boğa Burcu (30 Ağustos 2024 Cuma)
Bayram gününe yakışan bir gün sizinle Sevgili Boğalar. Merkür artık düzeliyor. Ev hayatınızda yaşanan aksaklıklar son buluyor. Öğleden sonra yakın çevreden gelen tekliflerle yolculuğa çıkmak isteyebilir, yeni biriyle tanışabilirsiniz. İletişim alanında etkili olduğunuz zamanlardasınız. 18:14 ile 20:10 arasında Ay boşluk enerjisinde olduğundan, iletişim ve yolculuklarda aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Venüs-Plüton uyumlu açısı 5 gün boyunca süreceğinden, kariyer hayatınızda tutkuyla her işin üstesinden gelebilir, başarı elde edebilirsiniz. Yeni bir kariyere başlamak elinizde.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
instagram: astrolog.rabia.aykac
e-mail: [email protected]