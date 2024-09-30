RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Boğa Burcu (30 Eylül 2024 Pazartesi)

İstek ve hayallerinizi gerçekleştirmek için Mars ve Satürn olumlu açısı +-3 gün boyunca size destek veriyor Sevgili Boğalar. Güçlü insanlardan destekler sizinle. İletişimde sözlerinizi titizlikle seçip, etkili hitabete sahip olacaksınız. Planlar yapmak, organizasyonlar düzenlemekte doğal bir yeteneğiniz var. Ay ise Başak Burcunda, bu güzel günden azami faydayı sağlamak için yardımcı oluyor.

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