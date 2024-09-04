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Boğa Burcu (4 Eylül 2024 Çarşamba)

Başak Burcunda ilerleyen Ay, sabah saatlerinde aşk ilişkinizde beklenmeyen güzel haberleri getiriyor Sevgili Boğalar. Öğleden sonra ise riskli yatırımlarda dikkatli hareket etmeniz gereken zamanlar. Yanılgılara açık olabilirsiniz. Öte yandan, çalışma hayatınızda gizliden düşmanlıkların ortaya çıktığı, ayrılanların olduğu +- 5 günlük bir süreçtesiniz. 19:12’den sonra Terazi Burcuna geçen Ay ile ise sağlıkta şifalanabilirsiniz.

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