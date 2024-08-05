Boğa Burcu (5 Ağustos 2024 Pazartesi)
Evinizle ilgilenmek bugün iyi bir seçenek olabilir Sevgili Boğalar. Venüs bugün, aşk, çocuklar, riskli yatırımlar ve hobileriniz alanlarına geçerek hayattan keyif almanız için uğraşıyor olacak. Ay sonuna kadar etkili bu görünümde kusurları görmezden gelmek size yarabilir. Merkür ise yine aynı alanda gerileyerek, eski sevgiliden dönüşler getirebilir. Çocuklarınızla ilgili, göz ardı ettiğiniz bazı durumları onarmaya çalışmalısınız. Akşam saatleri sakin kalmak size çok iyi gelecek. Yatırımlarınız konusunda dikkatli olmalısınız.
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