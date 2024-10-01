Günün Yorumu (1 Ekim 2024 Salı)
Duygusal yönümüzün ağır bastığı, sezgilerin güçlendiği, empati dolu, beklenmedik gelişmelerle dolu bir haftadayız. Tüm hafta boyunca su gruplarında olumlu açılar altında olacağız. Hemen hemen herkes payına düşen güzellikleri alabilecektir. Sabah saatlerinde Ay ise Başak Burcunda yolculuğuna devam ediyor. Ay ve Jüpiter karesi ile pireyi deve yapma durumları söz konusu olabilir. +-3 gün boyunca etkili Merkür, Güneş ve Güney Ay düğümü kavuşumu ile geçmişte yaşanmış haksızlıkların, adaletsizliklerin ve ilişkilerde hak edilenlerin iyi veya kötü olarak karşılığını alacağımız bir süreçteyiz.
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