Günün Yorumu (1 Eylül 2024 Pazar)
Yoğun geçecek bir Eylül ayına başlıyoruz Sayın Okurlar. 18 Eylül 2024 Ay tutulmasına doğru ilerliyoruz. Bugünün enerjisi ise hafta sonuna yakışır bir şekilde, keyifli anlar vadediyor. 07:00 ile 11:00 saatleri arası Ay-Jüpiter olumlu açısı günün en şanslı zamanlarını getiriyor. Pazar günü olmasına rağmen her türlü önemli iş ve görüşmeler için değerlendirebilirsiniz. Öğleden sonraki saatlerde ise önemli haberler almak yeni gündemler yaratabilir. Keyifli konuşmalar neşemizi yerine getirecek. İlerleyen saatler her konuda şifalanmak için çok uygun.
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