RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Günün Yorumu (11 Eylül 2024 Çarşamba)

Haftanın en sert günündeyiz. Ama meraklanmayın birkaç gün sonra muhteşem şanslı, bereketli zamanlar geliyor. Bugün de Yay Burcu seyrini sürdüren Ay, gerilimli gökyüzü açılarını tetikliyor olacak. Değişken Burçlarda gerçekleşen bu durum şartlara uyum sağlamamız gerektiğini söylüyor. Olabilecek sorunlarda mantığımızı devreye sokmak, akılcı davranmak etkili olacaktır. İyimserliği fazla abartmamalı, sınırlarımızı çizmeyi bilmeliyiz. Önemli işlerimizi mümkünse bugüne denk getirmeyelim. Enseyi karatmamalı hafa sonunu beklemeliyiz.

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