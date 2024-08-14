Günün Yorumu (14 Ağustos 2024 Çarşamba)
Ağustos ayının en önemli görünümlerinden Mars ve Jüpiter, kavuşum etkisini bugün gerçekleştiriyor. 10 gün boyunca etkisini sürdürecek bu görünümle, bilgi, iletişim ve yolculuklarda ölçüsüz tavırlar, sert tartışmalar yaşanabilir Basın-yayın, eğitim, sosyal medya alanlarında isyan enerjisinde olabiliriz. Finans piyasasında, dikkatli adım atmamız gereken bir gün. Konusunun uzmanı olan kişiler, krizleri fırsata çevirerek, cesurca hamlelerle kazançlar sağlayabilir. Ay, Yay Burcunda ilerliyor ve günün gergin enerjisini daha da çoğaltıyor. Sakin, sabırlı kalmalı; abartılı tepkilerden kaçınmalısınız.
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