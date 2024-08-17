Günün Yorumu (17 Ağustos 2024 Cumartesi)
Oğlak Burcunda ilerleyen Ay, gün boyunca güzel görünümler oluşturuyor. Hayata ciddiyetle, sorumluluklarımızı bilerek baktığımız takdirde, bu zor ve gergin ortamların yarattığı gerilimleri bir nebze olsun unutacağımız bir gün olabilir. Günün erken saatlerinde sıkı çalışırsak, işleri bitirmekte zorlanmayacağız. İlerleyen saatlerde Ay ve Uranüs olumlu açısıyla beklenmedik haberler yüzümüzü güldürebilir. Gece saatlerinde maneviyatla ilgili konulara eğilebilir, huzuru yakalayabiliriz. Sözlerimiz ve eylemlerimize dikkat etmemiz gereken süreç halen çok aktif.
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