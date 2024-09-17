Günün Yorumu (17 Eylül 20204 Salı)
Sabah saatlerine kadar Balık Burcunda bulunan Ay, Yengeç Burcunda bulunan Mars ile olumlu, şanslı ve ruhani bir açı gerçekleştiriyor. Gece boyunca gördüğünüz rüyalar haberci olabilir. Öğle saatlerinde Ay, Merkür zorlu açısı iletişimle ilgili sorunlara yol açabilir, sağlıkla ilgili endişelenmemize sebebiyet verebilir. Akşam saatlerinde ise Ay ve Satürn kavuşumuyla depresif bir ruh hali bizi sarıp sarmalıyor. Ancak asıl önemli açı Venüs ve Chiron arasında meydana gelen karşıtlık açısı. +- 3 gün boyunca ilişkilerde can sıkıcı durumlar yaşanmaması için ne söylediğimize dikkat etmeliyiz.
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