RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Günün Yorumu (18 Ağustos 2024 Pazar)

Gecenin ilk saatinde Kova Burcuna ilerleyen Ay, bizi Dolunaya hazırlamaya başlıyor. Gece boyunca Ay, Plüton ile kavuşum etkisinde olduğundan uyumakta zorlanabilir, derin düşüncelere dalabiliriz. Kin, öç alma gibi duygulardan uzak durmalıyız. Öte yandan etkisi 3 gün sürecek Merkür-Plüton karesi bugün gerçekleşiyor. İnatçı ve fevri bir tutum içinde olmak bize yarar getirmeyebilir. İsyankar bir iletişim dili, her an tartışmaya açık, yıkan, yoran enerjiler etkili olacak. Aniden karar verilen alım satımlardan uzak durun. Dolunaya gidiyoruz.

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